انخفاض ثروة ترامب إلى 2.3 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 38 دقيقة

انخفضت ثروة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عما كانت عليه قبل توليه الرئاسة، بالارتباط مع مواقفه من قضايا شملت التعامل مع أزمة كورونا، واقتحام الكونغرس، في يناير الماضي ، حسب ما كشفته وكالة “بلومبيرغ”، الأربعاء.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فقد انخفضت ثروة ترامب إلى 2.3 مليار دولار، بعد أن كانت قد وصلت ثلاثة مليارات دولار، بالتزامن مع وصوله إلى البيت الأبيض في 2017.

وتقول الوكالة إن الوعود التي قدمها ترامب بأن فيروس كورونا سيختفي، وأعمال الشغب التي شهدتها واشنطن في يناير، كانت جميعها كفيلة بضرب شركته الخاصة وإلحاق الضرر بعلامته التجارية.

وتشير الوكالة إلى أن إفصاحات ترامب المالية والوثائق المتعلق بالقروض التي أخذها، إلى جانب مقابلاته مع المدراء التنفيذيين السابقين والمحللين، والمعارك القانونية التي أقحم نفسه بها، جميعها تكشف عن مدى المشكلة التي قد تواجهه هو وشركته.

وبحسب الوكالة، فإنه إلى جانب المصاعب التي واجهتها الأعمال التي تحمل اسم ترامب بسبب جائحة كوفيد-19، بما يشمل الفنادق والمنتجعات، تأتي تداعيات الهجوم على مبنى الكونغرس لتؤثر على علاقة الرئيس السابق مع الوسطاء والجهات المانحة للقروض.

ووفقا للوكالة، فإن السنوات الأربع القادمة ستشهد استحقاق قروض أخذها ترامب، لا تقل قيمتها عن 590 مليون دولار.

وتقول التفاصيل إن أكثر من نصف تلك القروض كان ترامب قد كفلها بشكل شخصي، وأن “ساحته للخردة من المشروعات الفاشلة باتت أكثر ازدحاما فقط”.

وتطرح الوكالة احتمالات قد تخفف وطأة الخسائر على ترامب، يتمثل أحدها بأن يعود التعافي الاقتصادي ليرفع قيمة ممتلكاته، والآخر بأن يواصل العمل على سلسلة كتبه الأكثر مبيعا، أو أن يعود إلى عالم التلفزيون أو يطلق منصة منافسة لمنصات التواصل الاجتماعي التي نبذته.

حتى لو لم تسر الأمور على ما يرام، تطرح الوكالة احتمالا بأن يستغل مخاسره لخفض فواتيره الضريبية، كما فعل لسنوات سابقا.