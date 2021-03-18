واشنطن تنتقد إجراءات تركيا الأخيرة المخالفة لحرية الرأي والتعبير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 08:45 صباحاً - أعربت الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن قلقها من عدة إجراءات اتبعتها تركيا، يومي الثلاثاء والأربعاء، مؤكدة بأنها تتقوض من الديمقراطية وحرية التعبير.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، مساء الأربعاء: “نتابع الأحداث في تركيا من ضمنها الخطوات المقلقة في 17 مارس لإسقاط عضوية البرلماني عمر جرجرلي أوغلو”.

كما أضافت أن الإدارة الأميركية تراقب “الجهود الأولية لحل حزب الشعوب الديمقراطي وهو قرار سيقلل من شأن إدارة المصوتين الأتراك، ويقوض من الديمقراطية في تركيا، ويحرم ملايين المواطنين من الحصول على التمثيل من اختيارهم”.

وختمت الخارجية بيانها قائلة “ندعو الحكومة التركية لاحترام حرية التعبير المضمونة في الدستور التركي والموافقة لالتزامات تركيا الدولية”.

يذكرأن البرلمان التركي أسقط عضوية النائب في “حزب الشعوب الديمقراطي”، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض في البلاد ضده في فبراير الماضي، بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.

والحكم يقضي بسجن، جرجلي أوغلو، مدة عامين وستة أشهر، على خلفية “تغريدة” نشرها عبر موقع التواصل “تويتر”، قال فيها إن الأتراك الذين قتلهم “حزب العمال الكردستاني” في منطقة شمالي العراق، كان ممكنا أن توهب لهم الحياة، لو أن الحكومة التركية بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.

وفي جلسة للبرلمان، الأربعاء، تمت قراءة القرار القضائي المتعلق بجرجلي أوغلو، ومن ثم أعلن إسقاط عضويته بشكل كامل.

وبهذا الإجراء تكون مقاعد حزب “الشعوب الديمقراطي” قد انخفضت في البرلمان التركي إلى 55 مقعدا.

ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا في تركيا طالبا بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، والذي يتعرض لحملة قمع منذ 2016.

وندد أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا، الأربعاء، بما وصفه بأنه “انقلاب سياسي”، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة إرهابية، معتبرا أن الرئيس رجب طيب إردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

ويتّهم إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني.

وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى حزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف فبراير.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة أنشطة إرهابية، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لإردوغان.