حوار استراتيجي بين أمريكا وإسرائيل بشأن نووي إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 8:24 صباحًا

أفاد موقع “أكسيوس” بأن الإسرائيليون قد حصلوا على إشارات اطمئنان من قبل إدراة الرئيس الأميركي جو بايدن حول إيران وطموحها لتطوير برنامجها النووي.

وقال الموقع إن مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركيين طرحوا على الطاولة كل ما يعرفونه عن البرنامج النووي، في الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل الأسبوع الماضي، وفق ما قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين للموقع.

ونقل الموقع أن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يهدف إلى التنسيق بين البلدين في التعامل مع الملف.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع ترأسه مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي مئير بن شابات. وعقد عبر الفيديو.

وضم الاجتماع مسؤولين كبار من وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى من الجانب الأميركي، مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، والمخابرات العسكرية، لجنة الطاقة الذرية، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع على الجانب الإسرائيلي.

ومنتدى الحوار الأميركي الإسرائيلي بدأ في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، واستمر في عهد دونالد ترامب، واقترح سوليفان استئناف المنتدى في عهد بايدن، الذي وعد بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سعيه لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إنهم راضون عن المناقشات وأشاروا إلى أن سوليفان وفريقه شددوا على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي على المدى الطويل.

ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين أن سوليفان وعد بأن تكون الولايات المتحدة شفافة مع إسرائيل بشأن قراراتها بشأن إيران، لكنه يتوقع نفس المستوى من الشفافية في المقابل.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن سوليفان وفريقه كانوا صريحين بشأن المعضلات التي يواجهونها في سعيهم إلى اعتماد الدبلوماسية مع إيران وصعوبات التعامل مع الإيرانيين.

ووفق تقرير الموقع، يأمل الإسرائيليون أن تنجح ضغوط العقوبات في دفع إيران إلى الموافقة على تقديم تنازلات.

وكشف الموقع أن أحد القرارات التي خرج بها المجتمعون هي تشكيل فريق مشترك خاص يركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن اجتماعا ثانيا للمنتدى الاستراتيجي سيعقد في الأسابيع القادمة وسيركز على أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي.