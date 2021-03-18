مورغان ستانلي.. أول بنك أمريكي يتيح عملة بتكوين للعملاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد النجاح الذي حقته العملات الرقمية المشفرة ، خاصة بتكوين والمستويات القياسية التي سجلتها ، أصبحت بعض الدول تبحث عن آليات لتسهيل الاستثمار في العملات المشفة .

وأصبح بنك مورغان ستانلي أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه، وفقا لما ذكرت قناة “سي.إن.بي.سي”.

وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية بأنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسبما أوردته سي.إن.بي.ٍسي، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعاً مباشراً.

وجاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة، ولكن لم يرد مورغان ستانلي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وبلغت بِتكوين مستوى قياسياً بـ61781 دولار السبت، قبل التراجع مع بيع المستثمرين لجني الأرباح وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.

وتكتسب العملة المشفرة قبولاً عاماً في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا عليها.

ووفقاً لتقرير سي.إن.بي.سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على مالكي أصول لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى 5 ملايين دولار على الأقل مع شركات الاستثمار.

ويُشترط في الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن ستة أشهر.