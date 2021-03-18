انت الان تتابع خبر خام برنت يتراجع وارتفاع بمخزونات الوقود الامريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 67.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفض النفط الأمريكي أيضًا 33 سنتًا ، أو 0.51٪ ، إلى 64.27 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأربعة أسابيع متتالية بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب للإغلاق بسبب الطقس البارد القارس.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وقدر تقرير صناعي صدر يوم الثلاثاء انخفاضًا بمقدار مليون برميل.