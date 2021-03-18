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مقتل 9 عسكريين بتحطم هليكوبتر تابعة للجيش الأفغاني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، مقتل 9 من العسكريين ورجال الأمن بعد تحطم طائرة تابعة لها.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن الوزارة تأكيدها أن هليكوبتر تابعة للقوات الجوية تحطمت الليلة الماضية في منطقة بهسود بإقليم ميدان وردك.

وقد أدى هذا الحادث إلى مقتل 4 من أفراد طاقم الهليكوبتر، و5 آخرين من قوات الأمن خلال إحدى المهام وسط أفغانستان.

ووفقاً للإفادة الصحفية فإن الطائرة الهليكوبتر من طراز Mi-17 والتي حاولت الهبوط اضطراريا قبل تحطمها.

لكن رويترز نقلت عن مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي قولهما إن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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