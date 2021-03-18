خدمة سرية تعتقل أمريكيا قرب مقر نائبة الرئيس "هاريس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى جهاز الخدمة السرية الأمريكي، القبض على رجل من تكساس قرب مقر إقامة نائبة الرئيس في واشنطن.

ووجهت للرجل المعتقل وهو من سان أنطونيو بولاية تكساس، اتهامات متعلقة بالأسلحة بمحيط مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في العاصمة.



وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم إن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا ببول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

وقالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات.