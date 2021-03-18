تاريخ أردوغان مع الصحفيين أسود.. ومسلسل الاعتقال في تركيا مستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن مسلسل اعتقال الصحفيين في تركيا مستمر، ولن يتوقف، بوجود الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المستبدة، التي منحت تركيا لقب «أكبر سجن للصحفيين» وتُعرف به في جميع المحافل الدولية.



وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا، وفقًا لإحصاءات نقابة الصحفيين الأتراك، 142 صحفياً، فيما ذكر مركز ستوكهولم للحرية رقما أكبر من ذلك، إذ أوضح أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا بلغ 168، متصدرة بهذا الرقم كافة دول العالم.

وأكدت كافة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية أن تركيا تحولت إلى دولة استبدادية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية، وخسارة الحزب الحاكم للانتخابات البلدية الأخيرة، التي أُجريت في عام 2019، ما هي إلا خدعة، سعى أردوغان من خلالها إلى الترويج لإظهار تركيا كدولة ديموقراطية أمام العالم، بغاية إبعاد لقب الدكتاتور عنه.

وتستخدم حكومة أردوغان أشد أساليب القمع تجاه الصحفيين، ووأد حرية الرأي، إذ يتم حظر الآلاف من المقالات سنويا، واعتقال المغردين، وكذلك حجب موقع ويكيبيديا في تركيا، كما حجبت الحكومة التركية في عام 2018 نحو 3 آلاف خبر، و77 تغريدة، و22 مشاركة على الفيسبوك، و5 فيديوهات على الفيسبوك، و10 مواقع على الإنترنت.

ومنذ تولي أردوغان رئاسة الجمهورية قبل 7 أعوام، سجن 57 صحفيا بتهمة إهانة الرئيس (وفقا للمادة رقم 299 من قانون العقوبات التركية)، وحكم عليهم بالسجن ودفع الغرامات، في حين تجاوزت نسبة سيطرة السلطة على الإعلام الـ 90 %، ولا يزال القمع مستمرا لوسائل الإعلام الناقدة المهمة المتبقية.

وبحسب تقارير فإن أخطر المشاكل التي تهدد الصحفيين في تركيا قضية البطالة، إذ تجاوز عدد الصحفيين العاطلين عن العمل 40 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ويبلغ عدد الصحفيين العاطلين عن العمل أكثر من 10 آلاف.