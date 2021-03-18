«ليس في إمكان أحد منعنا».. إثيوبيا تتحدي الإرادة الدولية بتصريحات «جديدة»

الشارقة - اميمة ياسر - في تحدي جديد للمواثيق الدولية، تصر إثيوبيا، على تحدي القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار، والإرادة الدولية في التوصل لاتفاق ملزم ينظم الملء الثاني للسد الإثيوبي وتشغيله، وأكدت أن الملء الثاني للسد سيكون في موعده.

وقالت وزارة الري الإثيوبية، إن الملء الثاني للسد سيجري في موعده، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وقال وزير الري الإثيوبي، إن فوائد السد وعوائده ستعود إلى إثيوبيا ودول المصب. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكانت إثيوبيا، أعلنت عزمها بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي، في يوليو المقبل.

ودعا كل من مصر والسودان، لتوسيع مظلة المفاوضات مع إثيوبيا، حول اتفاق ملء وتشغيل السد، لتكون مظلة رباعية تشمل كل من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وهو ما رفضته إثيوبيا.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين: «ليس في إمكان أحد منعنا من الحق في استخدام مياه نهر النيل»، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».