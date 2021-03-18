سنواصل ملء سد النهضة.. إثيوبيا تستفز مصر والسودان.. والخارجية السودانية تنتفض

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الري الإثيوبية، الأربعاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، في وقت يواصل فيه السودان ومصر التعبير عن قلقهما من هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده مستعدة دائما اللتفاوض بملف سد النهضة، مشيرا إلى أنها مستمرة في الملء.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف متحدث الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا لن تواجه مشكلة إذا انتهت المفاوضات باتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة.

السودان ترد

من جانبها، قالت ​وزارة الخارجية​ ​السودان​ية أن «​إثيوبيا​ تنوي ومُصرة على إلحاق الضرر بالسودان من خلال الملء الثاني ل​سد النهضة​، وهي متعنتة على الرغم من علمها بأن الملء الثاني يهدد حياة الملايين من ​السودانيين​ وله عواقب وخيمة».

ودعت الخارجية السودانية، في بيان، مساء الأربعاء: «السلطات في إثيوبيا إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة»، لافتة إلى «ضرورة موافقة إثيوبيا على الآلية الرباعية التي تضم الاتحاد الإفريقي، وانه لا يوجد سبب لممانعة ورفض ذلك».

وأعلنت أديس أبابا، الشهر الماضي، أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

ويشعر السودان ومصر بالقلق إزاء عزم إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.

وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية، تنفيذا لمقررات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وتؤكد القاهرة استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ سنوات، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.