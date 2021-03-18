شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن تحويلات المصريين بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من جائحة كورونا، حيث ارتفعت بمقدار 2.8 مليار دولار.
ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
- تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعاً بمعدل 10.5% خلال عام 2020.
- تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.6 مليار دولار مع نهاية عام 2020.
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد بلغت 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 7.5 مليار دولار في الفترة من أكتوبر لديسمبر 2020 مقارنة بـ7 مليارات فقط من نفس الفترة من العام السابق.