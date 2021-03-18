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4 أرقام هامة عن تحويلات المصريين بالخارج.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من جائحة ، حيث ارتفعت بمقدار 2.8 مليار دولار.

ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج:

  1. تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ خلال عام 2020.
  2. تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.6 مليار دولار مع نهاية عام 2020.
  3. تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد بلغت 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.
  4. تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 7.5 مليار دولار في الفترة من أكتوبر لديسمبر 2020 مقارنة بـ7 مليارات فقط من نفس الفترة من العام السابق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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