القاهرة - سامية سيد - شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من جائحة كورونا ، حيث ارتفعت بمقدار 2.8 مليار دولار.

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن تحويلات المصريين بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012