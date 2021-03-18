شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحالات التى تسقط حق المؤمن عليه فى الحصول على تعويض عن إصابته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 57 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالتان لا يستحق فيهم المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، خاصة إذا تعمد المؤمن عليه إحداث إصابة نفسه.

ونصت المادة رقم 57 من قانون التأمينات على ما يلى:

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه . إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب .

ويعتبر فى حكم ذلك:

كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات . كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل .

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.