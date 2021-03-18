نيابة كفر الشيخ تحقق في بلاغ اتهام معلم بتحرشه بالتلميذات

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر معتز القصبي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، الأربعاء، تحت إشراف المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس النيابة، حجز معلم 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، حول واقعة اتهامه بالتحرش بتلميذتين في المدرسة التي يعمل بها، خلال تلقيهما دروس التقوية بالمدرسة.

وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، إلى أقوال تلميذات بالمدرسة التي شهدت الواقعة، كشهود في الواقعة، وكذا الاستماع لأقوال مدير المدرسة ويدعى "محمد.ا"، حول حقيقة تلك الواقعة، ومدى توجيه الاتهام من إحدى السيدات له بمحاولته التعتيم على الواقعة، بغرض تفويت الفرصة عن وليا الأمر من تقديم شكاوى ضد المعلم.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "السيد.ب.ع.م.ح"، 39 عامًا، عامل عادي، و"درويش.ب.غ"، موظف بالمعاش، ويقيمان بمنطقة العزبة الجديدة، يتهمان فيه المدعو "م.ي.ن"، مدرس، بالتحرش بطفلة الأول "شهد"، وبطفلة الثاني "هاجر" أثناء تلقيهما دروس التقوية في المدرسة التي يعمل بها.

وتبين من أقوالهما أن المعلم المشكو في حقه اعتاد التحرش بفتاة كل منهما، مرتكبًا معهما أفعال خادشة للحياء من خلال ملامسته أماكن حساسة بجسديهما، ومطالبته إياهما احيانًا بحسر ملابسهما، ما تسبب بحدوث ضررًا نفسيًا لكل فتاة منهما، جعلتهما ترفضان التوجه للمدرسة لتلقيهما دروس التقوية، فيما كشفا صاحبا البلاغ أن المعلم المشكو في حقه يعتاد فعل ذلك مع تلميذات أخريات.

القي القبض على المعلم بمعرفة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وفق توجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وبمواجهته بما وجها إليه وليا الأمر من اتهامات تحرشه بفتاة كل منهما أنكر مببررًا بأنها إدعاءات على غير الحقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 725 لسنة 2021 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.