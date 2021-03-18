زعيم المعارضة التركية: لا يوجد استقلال القضاء فى تركيا

رد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن هذه البنود موجودة في جميع المواثيق والقوانين والنصوص الدستورية الدولية، المهم تنفيذها.

وأردف أن السلطة الحاكمة في تركيا برئاسة أردوغان، يقولون إن القضاء مستقل، ولكن القضاء ليس مستقلًا، مضيفًا أن أردوغان يمكنه أن يرفع قضايا تعويضية كيفما يشاء وفي المحكمة التي يختارها، والقضاء يصدر له الحكم وفقما يريد.

وأكد في حديثه مع الكاتبة بجريدة «سوزجو» التركية، دنيز زيريك، أنه في حالة عدم وجود استقلال قضائي، لا يمكن مناقشة ملفات الحصانة في البرلمان. أولا، يجب أن يكون هناك قضاء مستقل وحيادي، ثم تتم مناقشتها في البرلمان، خلاف ذلك، هو استغلال للبرلمان من أجل فك تحالف الأمة وبذلك لا تُحترَم إرداة الأمة أو البرلمان التركي