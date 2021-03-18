بايدن يعكف على وضع خطة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين

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أكدت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريباً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

وتعهدت إدارة بايدن باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأميركية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.

