«فوز كاسح» لرئيس وزراء هولندا في الانتخابات التشريعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته احرازه فوزا «كاسحا» في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وشكلت اختبار لإدارته أزمة كوفيد-19، متعهداً بأن يستغل ولايته الرابعة لإعادة بناء البلاد بعد الوباء.

وأظهرت استطلاعات الخروج أن حزب «في في دي» (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) الليبرالي الذي يقوده روته، الزعيم الأطول حكما في أوروبا بعد 10 سنوات في السلطة، قد فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام وروعي فيها التباعد الاجتماعي.

وتمكن «في في دي» بحسب الاستطلاعات من حصد 36 مقعداً بعد أن كان يملك 33 في الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات.

وأكد روته وهو يبتسم للصحافيين في مقر البرلمان «ناخبو هولندا أعطوا حزبي تصويتا كاسحا على الثقة».

وقال «لم يجر كل شيء بشكل حسن في السنوات العشر الماضية»، في إشارة إلى استقالته في يناير بسبب فضحية تتعلق باتهام أشخاص باستغلال امتيازات خاصة بالأطفال على خلفية عنصرية.

وأضاف «لكن بالطبع الموضوع الاساسي المطروح على الطاولة في السنوات المقبلة هو كيف نعيد بناء البلاد ونمضي قدما بعد كورونا»، لافتا إلى أنه يملك ما يكفي من الطاقة «لعشر سنوات مقبلة».

المفاجأة الرئيسية كانت الأداء القوي لحزب «دي 66» بزعامة وزيرة التجارة الخارجية سيغريد كاغ الذي وفق اذاعة «أن أو أس» الرسمية حل في المركز الثاني، حيث من المتوقع أن يرفع حصته البرلمانية نحو ثمانية مقاعد لتصل الى 27 مقعدا.