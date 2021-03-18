شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 11 جراء انفجار في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أفغان إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينما أصيب 11 عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول اليوم الخميس.

وأكدت متحدث باسم شرطة كابول عدد الضحايا لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول مهمة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.