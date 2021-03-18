شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تعيد فرض القيود على دخول الأجانب بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفلبين أمس الأربعاء عن قيود جديدة بشأن دخول الأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط حملة تحصين بطيئة.

واعتبارا من يوم السبت المقبل، سوف يتم تعليق دخول الأجانب مرة أخرى حتى 19 أبريل، وسوف يسمح فقط للعمال الفلبينيين العائدين في الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وسوف يقتصر عدد العمال الفلبينيين العائدين الذين يسمح بدخولهم في اليوم الواحد على 1500 شخص، وفقا للوزير كارليتو جالفيز، رئيس فرقة العمل الحكومية لمكافحة كورونا .

وقال: "هذا من بين الاجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الطوارئ لفريق العمل ... سوف ننفذ هذا في أقرب وقت ممكن لاحتواء العدوى المحلية".

كما قال جالفيز إن الحكومة تكثف أيضا توزيع أقنعة الوجه (الكمامات) على الجمهور، وخاصة للفئات و القطاعات الضعيفة.

وأضاف أن "هذه الأقنعة هي خط دفاعنا الأول ضد المرض ويجب ارتداؤها في جميع الأوقات عندما تكون في الأماكن المكشوفة وخارج الأماكن المغطاة . "