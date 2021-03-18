شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 6 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم 17 مارس آذار ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى ست حالات من 15 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 90066 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.