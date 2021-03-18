شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,9 درجة يضرب «بجاية» شرقي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ستة أشخاص جراء الزلزال القوي الذي ضرب ولاية بجاية الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بعدم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين هرعوا إلى الشوارع في حالة هلع بعد الهزة الأرضية التي تسببت في تضرر عدد من الأبنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الزلزال كان على بعد 28 كيلومترا شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وأضافت أن الزلزال شعر به سكان العاصمة وسكان الولايات المجاورة، وكذا الدول المجاورة كإيطاليا، إسبانيا وتونس.

وكان زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة سكيكدة 500/ كم شمال شرق الجزائر ليل الأربعاء/الخميس.