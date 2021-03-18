شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 تريليون جنيه حجم أجور العاملين بالدولة فى 6 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وإقرار علاوتين بـ7,5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، عن انحياز القيادة السياسية لمحدودى الدخل وسعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021/2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020/2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.

بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين خلال 6 سنوات نحو تريليون و735 مليارا و358 مليون جنيه، وذلك من واقع الأرقام الواردة بالموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية على مدار أعوام (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)، وما صرح به الدكتور محمد معيط بشأن حجم الأجور بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022.

ونستعرض فيما يلى تطور مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار 6 موازنات بدءً من موازنة عام 2016/2017 وحتى مشروع موازنة العام المالى 2021/2022:

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليارا و513 مليون جنيه.

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2017/2018 نحو 240 مليارا و54 مليون جنيه.

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2018/2019 نحو 266 مليارا و91 مليون جنيه.

بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2019/2020 نحو 288 مليارا و700 مليون جنيه.

بلغت مُخصصات الأجور فى موازنة 2020/2021 نحو 324 مليار جنيه.

قال وزير المالية، إن حجم الأجور فى مشروع موازنة 2021 – 2022 يبلغ 361 مليار جنيه.