شكرا لقرائتكم خبر عن 22 تصريحا مهما لوزير التموين بالبرلمان.. واحتياطى السلع يكفى حتى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من التصريحات المهمة خلال رده على طلبات الإحاطة الموجهة له، والتى جرت مناقشتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الجارى.

وجاءت طلبات الإحاطة متعلقة بارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع التى تهم المواطنين والحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة أدكو محافظة البحيرة.

ونستعرض فيما يلى أهم 22 تصريحًا أطلقها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الرد على طلبات الإحاطة المُقدمة من أعضاء مجلس النواب.