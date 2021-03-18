شكرا لقرائتكم خبر عن 22 تصريحا مهما لوزير التموين بالبرلمان.. واحتياطى السلع يكفى حتى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من التصريحات المهمة خلال رده على طلبات الإحاطة الموجهة له، والتى جرت مناقشتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الجارى.
وجاءت طلبات الإحاطة متعلقة بارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع التى تهم المواطنين والحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة أدكو محافظة البحيرة.
ونستعرض فيما يلى أهم 22 تصريحًا أطلقها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الرد على طلبات الإحاطة المُقدمة من أعضاء مجلس النواب.
- منذ عام 2005 لم يصدر أى قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين.
- الحكومة كانت على وشك إصدار قرار بإضافة المواليد وتوقف بسبب كورونا.
- قرار استثنائى بخصوص الفئات الأكثر احتياجا مثل الأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة.
- سيجرى السماح لهم بإصدار بطاقات جديدة وإضافة حتى 4 أفراد فقط.
- أى حالات حُذفت بالخطأ تتقدم بتظلم وسيجرى فحصه وإعادتها مرة أخرى طالما تستحق.
- إغلاق المخابز المخالفة حماية للمواطن وتمنع تكرار الأخطاء.
- تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة الإنتاج ومنع المخالفات.
- احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى حتى 5 أشهر.
- هذا الاحتياطى كان أحد أسباب القدرة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
- لدينا اكتفاء فى الأرز والاحتياطى منه يكفى حتى شهر أكتوبر 2021.
- مخزون القمح يكفى لمدة 4.7 شهر والمحصول الجديد يُعززه حتى أكتوبر المُقبل.
- من المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح بموسم الحصاد الجديد.
- مخزون السكر يكفى لـ3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا.
- متوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب.
- نستهلك حوالى 3.7 مليون طن سكر سنويا وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن.
- لدينا حاليا 80% اكتفاء ذاتى فى السكر ويصل 100% قريبا.
- مخزون زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر.
- الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات.
- يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية واستقرار فى أسعار الدواجن.
- اللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين.
- خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع وإنشاء 25 صومعة.
- تعمل الوزارة على زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية وإطلاق منافذ توزيع متحركة.