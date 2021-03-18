دوري أبطال أوروبا.. زياش يقود تشيلسي للفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة

جدة - عبدالحي حسين - قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي للفوز بنتيجة (2-0) على أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، ليحسم النادي اللندي عبوره للدور ربع النهائي.

وسجل زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34 من الجولة الاولى بعد أن اختتم جملة تكتيتية بتسديدة عجز الحارس اوبلاك على صدها.

ووقع الهدف الثاني البديل البرازيلي إيمرسون في الدقيقة (90+4) عقب هجوم مضاد .

وحسم البلوز بهذا الانتصار عبورهم للدور ربع النهائي، خاصة وأنهم انتصروا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهلوا بنتيجة (3-0) بمجموع المباراتين.