الدارالبيضاء.. توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص الطبية المخدرة

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة، وترويج كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة الدارالبيضاء، قادمين إليها من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية تفتيشهما عن العثور بحوزتهما على 20 ألفا و700 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن حجز كيلوغرام واحد و900 غرام من مخدر الشيرا المعدة للترويج، وعدة هواتف محمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين، والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج العملية النوعية المذكرة في إطار المجهودات المتواصلة، التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني، والدولي.