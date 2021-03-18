لابورتا في حفل تنصيبه: برشلونة عائلة عظيمة ولن أترك ميسي يرحل

جدة - عبدالحي حسين - شهد ملعب الكامب نو في برشلونة، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب لابورتا، رسميا، رئيسا جديدا للنادي الكتالوني، بعدما نجح في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده.

وعلاقة بالموضوع، قال خوان لابورتا إنه يثق بالهولندي، رونالد كومان، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لإقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء، وتجديد عقده.

وأضاف لابورتا: “برشلونة عائلة عظيمة، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا هنا يثبتان ذلك، شكرا لفريق حملتي الانتخابية الذين قدموا عملا جيدا للغاية، وأتمنى أن تكون مرحلة رائعة”.

وتابع لابورتا: “حين قمنا بتعليق اللافتة المشهورة في مدريد بالقرب من ملعب البرنابيو، بعنوان (نرغب في رؤيتكم مرة أخرى) كانت لكم جميعا، لكل اللاعبين بكل المراحل”.

وأردف المتحدث نفسه: “نعلم أن المسيرة الكروية صعبة للغاية، لكن لديكم موهبة غير عادية، وأنتم مفتاح سعادة جماهير برشلونة، ويجب أن نحب اللاعبين في هذه الأوقات، التي يستطيعون فيها أن يشعروا بدفء الجماهير”.

وواصل الرئيس الجديد للفريق الكتالوني: “أود أن أذكر عمال النادي، لأنه خلال عملية الانتخابات كانت هناك قرارات معلقة، وقاموا بعمل غير عاد، وأبقوا النادي على قيد الحياة، ويستحقون تصفيقًا كبيرًا”.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي للفريق، أوضح لابورتا أنه يولد القلق، والأولوية بالنسبة إلي أن يعيد القوة الاقتصادية مرة أخرى، وعكس وضع الفريق الأول، وجلب المحترفين، وهذا الأمر لا يخيفه، وسيتخذ قرارات شجاعة إذا لزم الأمر.

وفي السياق ذاته، قال لابورتا لكومان، الذي كان حاضرا في الحفل “لديك ثقة هذا المجلس، لقد تحسن الفريق، وعلينا أن نحاول الفوز مرة أخرى، إذا استعدنا مستوانا الاقتصادي سنكون قادرين على المنافسة مرة أخرى في دوري الأبطال”.

وزاد لابورتا: “يمكننا الفوز بالليغا، والكأس، وأنا أتحدث عن كرة القدم، لكن، أيضا، لدينا فرق ناجحة مثل فريق السيدات وكرة السلة وكرة اليد، والهوكي، وسنواصل بذل قصارى جهدنا”.

واستكمل المتحدث ذاته: “لاماسيا هي الدعامة، ونريد أن نواصل تدريب اللاعبين، لنخرج مواهب نستمتع بها مثل موريبا، وكما قال خوان جامبر (تحت الشعار تنبض قلوبنا)، لطالما كان شخصية محمسة لي، والآن علينا أن نشمر عن سواعدنا، والبحث عن الرعاة”.

واستطرد لابورتا: “خوان جامبر جعل النادي أقرب إلى المجتمع، ونشعر أننا ورثة هذه القيم، وسنواصل سحب النادي إلى الأمام، ولا توجد راحة هنا في هذا النادي”.

واسترسل لابورتا: “أنتم تعرفونني بالفعل كلاعبين، ومدربين، وسنعرف كيف نتعامل معًا، وبرشلونة أكثر من مجرد نادٍ، ويعرفوننا في جميع أنحاء العالم، فنحن مرتبطون بالبلد، ومتمركزون في الدفاع عن الحقوق، والحريات، ولن أتخلى عن طريقة تفكيري وسأحاول دمج عدة أفكار أخرى مختلفة”.

وفي شأن بقاء ميسي من عدمه، وجه إليه لابورتا رسالة، مفادها أنه يتركه يرحل، حتى في ظروف ذلك الوباء، سيحاولون إقناعه وسيفعل ما بوسعه، وهو يعرف ذلك يقصد “ميسي”، وأوضح: “سنحاول الحفاظ على استمراره لأنه أفضل لاعب في التاريخ، وتعرف مدى حبي لك، وبرشلونة يحبك كثيرًا”.

وختم لابورتا خطابه، وقال: “أتحمل المسؤولية، والالتزام بالقيادة القوية، وسندافع عن النادي، لأن ذلك ضروريا، ففي عام 2003 رأيت والدي لأول مرة والدموع في عينه، فهو من مشجعي النادي، وعلمني حب برشلونة، وأتمنى أن نكون جميعًا مثالا لأطفالنا، والأجيال القادمة، يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا”.