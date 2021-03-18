من أجل فتحها في وجه العموم.. مطالب للحكومة بدعم أرباب الحمامات لصيانة حماماتهم المتضررة

جدة - عبدالحي حسين - عقب الإعلان عن فتح الحمامات في مدينة الدارالبيضاء، ابتداء من اليوم الأربعاء، دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قطاع أرباب الحمامات والرشاشات العمومية، الحكومة، من أجل دعم أرباب الحمامات عن طريق تمكينهم من قرض بنكي، لا تتجاوز فائدته 2.5 في المائة، مع الإعفاء من الأداء لمدة سنتين، حتى يتمكن هؤلاء من صيانة حماماتهم، وانطلاق عملهم من جديد.

وطالب المصدر نفسه الحكومة، عبر بيان إخباري له، من أجل الإسراع في دعم العاملين في الحمامات، كما وعدتهم بذلك، حتى يستطيعون، ولو نسبيا، من تغطية بعد مصاريف شهر رمضان.

وأكد ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب لـ“اليوم24″، أنه بعد حوار مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، وباقي القطاعات الشريكة في الحكومة، تم، أخيرا، الاتفاق على إعادة فتح الحمامات في وجه المواطنين.

وأضاف ربيع أن السلطات العمومية في مدينة الدارالبيضاء تعمل، ابتداء من اليوم، على التواصل مع أرباب الحمامات، لإخبارهم بالقرار، وبالتدابير، التي سيتم العمل بها.

وتابع المتحدث ذاته أن إغلاق الحمامات، الذي دام حوالي سنة، تسبب في إفلاس عدد كبير من أصحاب الحمامات، مبرزا أن هذه الخطوة إيجابية، ومرحب بتعامل المسؤولين في تدبير الحوار مع الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب.