محمد الفلاح - المضادات الأرضية تتصدى لطائرتين مسيرتين في سماء عدن باليمن

الخميس 18 مارس 2021

قالت مصادر عسكرية يمنية في عدن، إن المضادات الأرضية أطلقت نيرانها باتجاه طائرتين مسيرتين حلقتا قرب قصر معاشيق الرئاسي.



وقال سكان محليون في عدن، إن المضادات الأرضية أطلقت رصاصا كثيفا وبشكل متفرق، في أكثر من مديرية من مديريات عدن، مساء الأربعاء، بشكل مفاجئ.

وأوضحت المصادر العسكرية أن إطلاق النار جاء للتصدي لطائرتين مسيرتين يشتبه بتعبيتهما لمليشيات الحوثيين، حلقتا فوق سماء مدينة كريتر مديرية صيرة، التي يقع فيها القصر الرئاسي، بمنطقة معاشيق، مقر الحكومة اليمنية، في محاولة لإسقاطهما.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرتين حلقتا فوق أكثر من مديرية من مديريات عدن.

وبحسب سكان محليين، فإن أصوات إطلاق النار سُمع دويها في مديريات صيرة، وخور مكسر والبريقة.

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين غاضبين لقصر معاشيق الرئاسي في عدن، الثلاثاء، احتجاجا وتنديدا بحالة التدهور غير المسبوقة في الخدمات الضرورية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانقطاع المرتبات.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر معاشيق“.

وقال المالكي حينها إن ”هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية“.