شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: «اتفاق الرياض» ضرورة للحل الشامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين أمس الأربعاء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»، الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية، والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصدع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأشار العثيمين إلى متابعة الأمانة للتطورات الأخيرة في اليمن، خاصة الأحداث، التي جدّت أمس الأول، في العاصمة المؤقتة عدن، وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن ودعمها للجهود، التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة د. معين عبدالملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.