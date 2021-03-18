شكرا لقرائتكم خبر عن «محرقة الأفارقة» تضاف لجرائم الحوثي ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إدراج حادث حرق الميليشيات لمركز المهاجرين الأفارقة في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، هكذا طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء، في وقت حذرت الحكومة الشرعية من مخطط حوثي لدفن الجريمة.

وأكدت المنظمة، في تقرير، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقا في اليمن في السابع من مارس الجاري بعد أن أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون، ما تسبب في حريق.

وطالبت المنظمة أيضا الحوثيين، بالسماح فورا للفرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»: «يشكِّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، الذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقا، تذكيرا مروعا بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن الذي مزقته الحرب»، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين الحوثيين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في «مرافق سيئة» تهدد حياتهم وأوضاعهم.

ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين على سلطات الحوثيين التواصل بشكل عاجل مع السلطات الإثيوبية التي يقبع مواطنوها في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات.

وقالت هاردمان: «إن على الحكومات المانحة تقديم دعم إضافي لإعادة دمج المهاجرين في مجتمعاتهم المحلية، لمساعدة الذين واجهوا رعبا وصدمة لا يمكن تصورهما».

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حذَّر من قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بإحدى ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضح الإرياني في تصريح للوكالة الرسمية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي تقوم بدفن الضحايا بشكل جماعي دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات، استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها، وأشار إلى أن محاولات الحوثيين دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، لافتا الانتباه إلى مساعي الميليشيات الإرهابية لاستثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.

وجدد الوزير اليمني، المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات الميليشيات بوصفها جرائم حرب، داعيا إلى الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.