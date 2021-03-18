شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي في ليبيا لتعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس، برئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتعزيز جهود التعاون بين البلدين، وتم التأكيد خلال المحادثات على مساندة تونس المسار الديمقراطي الليبي، ومثلت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها الملفات التنموية والاقتصادية، أبرز محاور اللقاء.

وقال الرئيس التونسي: حان الوقت لتجاوز كل الخلافات مع ليبيا، ونحن وليبيا شعب واحد وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة، وسنعمل على إعادة نشاط اتحاد المغرب العربي الذي يضم - بجانب البلدين - المغرب والجزائر وموريتانيا، إلى سابق عهده.

وتم الاتفاق على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد لجان عليا مشتركة.

كما اتفق على إعطاء دفعة جديدة للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.