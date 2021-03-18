شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترى حكومة لبنان النور خلال 72 ساعة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سادت حالة من الهدوء السياسي الحذر ليل (الثلاثاء) بين قصري بعبدا وبيت الوسط، بعدما تسربت معلومات مفادها أن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال 72 ساعة من 20 وزيراً، على أن يكون مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وزيراً للداخلية. "الخليج 365" استوضحت جدية هذه التسريبات من نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، الذي اعتبر أن هذا الطرح الذي تم تسريبه هو مسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رامياً الكرة في ملعب قصر بعبدا المتمسك بالثلث المعطل. وعن السبب الذي يمكن أن يدفع باسيل إلى الإفراج عن تشكيل الحكومة، قال علوش لـ«الخليج 365»: «باسيل يقوم بعملية مقايضة، فهو يريد ضمانة برفع العقوبات الأمريكية عنه مقابل الإفراج عن تشكيل الحكومة». وأضاف أن باسيل يأخذ لبنان رهينة من أجل مصلحته الشخصية (رفع العقوبات)، كما يفعل «حزب الله» تماما، الذي يتخذ من لبنان وسورية رهينتين من أجل مصلحة إيران. العد العكسي لمهلة الـ72 ساعة بدأ.

