شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط تصاعد الأزمة بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية الروسية أمس (الأربعاء)، القائم بالأعمال المؤقت لأوكرانيا لدى موسكو فاسيلي بوكوتيلو، احتجاجا على «عمل استفزازي» ضد دبلوماسيين روس في كييف.

وأفادت في بيان لها بأن الجانب الروسي أعرب للقائم بالأعمال الأوكراني عن احتجاج قوي بسبب العمل الاستفزازي الذي استهدف دبلوماسيي السفارة الروسية لدى أوكرانيا يوم 16 مارس. وقالت إن لافتات تحمل صورا لدبلوماسيين روس وتعليقات مسيئة لهم تم لصقها قرب مبنى السفارة وأماكن سكنهم في كييف، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بأربع سيارات تابعة للبعثة الروسية كانت تقف في المدينة. وكانت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة اتهمت الأسبوع الماضية السلطات الأوكرانية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، محملة الدول الغربية مسؤولية ذلك.