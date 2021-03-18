شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا توعد بايدن بوتين بدفع الثمن ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «آيه بي سي نيوز»، بثت أمس (الأربعاء): إن بوتين «سيدفع الثمن، لقد تحدثنا طويلا، وقلت أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدا».

وحين سأل المذيع بايدن: إذن أنت تعرف بوتين. هل تعتقد أنه قاتل؟ أجاب الرئيس بـ«نعم»، وأضاف سترى أن بوتين سيدفع الثمن من دون أن يخوض في التفاصيل. وتأتي تصريحات بايدن بعد تقرير نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي حول التهديدات التي طالت الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، والذي كشف دورا لروسيا وإيران في محاولة التأثير عليها.

وكشف التقرير أن بوتين وافق على إطلاق حملة تهدف إلى «تشويه سمعة بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم ترمب وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وتعزيز الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة».