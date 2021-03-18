شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات واشنطن تلاحق مسؤولين من الصين وهونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 مسؤولا من الصين وهونغ كونغ، بسبب حملة بكين المستمرة على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة، وقانون إصلاح النظام الانتخابي. وجاءت العقوبات (الأربعاء) بموجب قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وتضمنت أسماء المسؤولين الذين يُعتقد أنهم يساهمون في فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها بموجب دستور هونغ كونغ المصغر. ومن بين المسؤولين الـ24 الذين عاقبتهم الولايات المتحدة، وانغ تشين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المكون من 25 عضوًا، وتام ييو تشونغ، مندوب هونغ كونغ في اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني.

كما عوقب الكثير من الضباط في قسم الأمن القومي بهونغ كونغ، من بينهم لي كواي واه، أحد كبار المسؤولين الشرطيين، وكذلك إدوينا لاو، نائبة مفوض قوة شرطة هونغ كونغ.