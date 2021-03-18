شكرا لقرائتكم خبر عن إزاحة الستار عن «نور الرياض».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق اليوم (الخميس) احتفالية «نور الرياض» التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتمثل الاحتفالية -التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021- أولى مبادرات برنامج «الرياض آرت» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 19 مارس 2019 بمبادرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشتمل احتفالية «نور الرياض» على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كل من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وبتوجيه من ولي العهد، سيقام ضمن «احتفالية نور الرياض» معرض «نور على نور» الذي يعدّ أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينات القرن الماضي حتى اليوم، ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.

ويصاحب المعرض 270 نشاطاً تتوزع بين ورش العمل وجلسات النقاش والجولات والعروض وبرامج التطوع والفعاليات السينمائية والموسيقية والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، تتاح عبر منصات افتراضية عبر شبكة الإنترنت، وفي مواقع الاحتفالية المنتشرة في أرجاء المدينة.

يشار إلى أن احتفالية «نور الرياض» تمثل باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.