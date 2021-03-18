شكرا لقرائتكم لقاح كورونا الصحة الكويتية تجدد تأكيدها: اللقاحات المستخدمة آمنة ومستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجدد فريق عمل ترصد الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 في وزارة الصحة، التأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة للاستخدام في البلاد، وعدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بين مجموع من تلقوا التطعيم.

وأشار الفريق إلى ما أكدت عليه المنظمات الدولية ممثلة بمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية على قناعتيهما التامة بفوائد ومأمونية لقاح‫ أكسفورد⁩ المضاد لـ‫كوفيد-19⁩، ومواصلة لتتبع الحالة الصحية لمن تلقوا التطعيم في البلاد، فقد أكد الفريق المختص على عدم رصد أي حالات تجلط بالدم أو وفاة مرتبطة بلقاحات كوفيد-19 المستخدمة في دولة الكويت.

ويطمئن الفريق بأن الآثار الجانبية التي تم رصدها أو وردت للفريق المختص جاءت جميعها ضمن المعروفة أو المُحتملة، وهي وقتية لا تشكل خطورة على صحة وسلامة من تلقى اللقاح، وذلك استنادا إلى معايير المتابعة والتحقق العالمية، بعد تحليل مستوفٍ وتقييم دقيق لما تم رصده.

وفي هذا السياق، أوضح الفريق أن الآثار الجانبية التي تم رصدها جراء تطعيم كوفيد -19 متوقعة وقد تستمر لفترة بسيطة، وهي بمثابة رد فعل محتمل واستجابة طبيعية للجهاز المناعي.

وأكد الفريق استمرارية متابعته لسلامة اللقاحات عبر التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة، كما أنه يقوم بالتحقق من أي أعراض جانبية غير متوقعه لتقييم العلاقة السببية بينها وبين اللقاح، وفي حال أي مستجدات أو رصد آثار جانبية غير متوقعة سيتم الإعلان عنها فورا عبر القنوات الرسمية.