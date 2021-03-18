شكرا لقرائتكم خبر عن ورش افتراضية لدعم سياسة التوظيف الدامج في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظّمت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، سلسلة من الورش الافتراضية لمبادرة زملاء الهمم التي تأتي ضمن محور سياسة التوظيف الدامج، حيث جاءت الورش تحت عنوان: «فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل»، وذلك بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

جاء ذلك من منطلق الحرص على أهمية تثقيف الموظف الحكومي وجهات العمل بالممارسات الصحيحة في التعامل مع الزملاء الموظفين من ذوي الهمم، وأهمية التعاون المؤسسي في تهيئة بيئة العمل الحاضنة من خلال توفير الأدوات وتطبيق الممارسات المناسبة، لتمكين هذه الفئة من الموظفين من أداء أعمالهم بأريحية.

من جهتها، أوضحت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام في هيئة الموارد البشرية «أن الهيئة تقود مشروع برنامج التوظيف الدامج لأصحاب الهمم كمبادرة حكومية مستندة بفكرتها إلى استراتيجية أصحاب الهمم 2020 - 2024 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله. باعتبار قطاع السياسات والتطوير المؤسسي هو المسؤول في الهيئة عن محور التوظيف الدامج لأصحاب الهمم.

ومن جهته أكد حمد الشبلي، مدير قطاع السياسات والتطوير المؤسسي، دور الهيئة ومسؤوليتها من خلال المبادرة والشراكة المؤسسية في إيجاد مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم.