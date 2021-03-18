الأردن.. الحكم بإعدام 6 من مرتكبي جريمة «فتى الزرقاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً يقضي بالإعدام شنقاً على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، ومنهم متهم فار من وجه العدالة. كما حكمت على اثنين من المتهمين بـ«الأشغال الشاقة» لمدة 10 و15 سنة، وبرأت 9 متهمين آخرين.

وشملت التهم جنايات «القيام بأعمال إرهابية وتعريض المجتمع للخطر باستخدام السلاح، «تشكيل مجموعة أشرار، والقتل بالاشتراك وإحداث عاهة والخطف المقترن بهتك العرض وجنح مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة مواد حادة وحيازة سلاح ناري من دون رخصة».

وكان يحاكم في هذه القضية 17 متهماً بحادثة خطف فتى يدعى صالح حمدان (16 عاماً) في أكتوبر الماضي، قبل أن يبتروا يديه، ويفقأوا إحدى عينيه، ويلقوه في الشارع غارقاً في دمائه، في الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

وأثارت قضية فتى الزرقاء موجة واسعة من الاحتجاجات والتعاطف، وكشف الأمن العام الأردني أن المتهم الرئيس في ارتكاب جريمة الزرقاء بحقه 172 سابقة جرمية ارتكبت في وقت سابق، حيث سيحاكم بها جميعاً.