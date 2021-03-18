رئيس الوزراء العراقي يدعو لعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، موقف الحكومة بضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية. وشدد الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية، وأشاد بدور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، وتأكيد الدعم الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية.

ووجه الكاظمي بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، بما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر.

كما وجه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانياً خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع انضمام العراق إلى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.

أمنياً، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، إحباط تسلل لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي حاولوا الدخول إلى العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة في بيان صحفي: «من خلال جهد استخباري مكثف، تمكنت قواتنا الأمنية من إحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد». وأضافت، أن «قواتنا الأمنية البطلة في فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين وتفكيك الحزام الناسف الذي يرتديه».

وفي سياق آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتقديم العون الكامل لإتمام الانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان: إن «رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل الأربعاء في مقر المفوضية، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، يرافقها كبير مستشاري بعثة يونامي امير أراين، حيث هنأ خلف، إنغيبيورغ بمناسبة تسلم مهامها». وناقش اللقاء تحديث بيانات الناخبين وما يتعلق بمواعيد تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، فضلاً عن إيضاح طبيعة التحديات التي يسعى مجلس المفوضين لتذليلها، وبضمنها ما يخص انتخابات الخارج، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب، والتأكيد على إن موعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حتمي ومُلزم. بدورها، جددت إنغيبيورغ دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للمفوضية وتقديم العون الكامل لإتمام الانتخابات المقبلة.