موجة إفلاس تعصف بالمنشآت التجارية بمناطق سيطرة الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

تواصل الشركات الصغيرة الإفلاس في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأغلقت مئات المطاعم، وغادرت الشركات الكبرى إلى الخارج، بسبب ممارسة وجباية الميليشيات.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أغلقت عديد من المطاعم أبوابها في شوارع وأحياء أمانة العاصمة، بسبب ارتفاع أسعار مادة الغاز والكهرباء، وتراجع حركة البيع.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية، قد فرضت على مطاعم بالعاصمة صنعاء بتخصيص وجبات يومية مجانية وإجبارية في عديد من مناسباتها، ومن يرفض تلفق له تهمة الخيانة أو مخالفة القوانين، ويغلق مطعمه ويودع في السجن.

وكما يتعرض رجال الأعمال للابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي منذ سنوات، يدفعون الجمارك مرتين، ومضطرون لدفع ضرائب مع ملاك المطاعم بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.

وتشير التقارير أن 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيطرة الميليشيات جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية.

وبحسب دراسة اقتصادية عن المنشآت الاقتصادية فإن 95% من المشاريع التي تم إغلاقها تكبدت أضراراً مادية جزئية أو كلية، فيما أكدت قرابة 41% من المشاريع التجارية أنها استغنت عما يزيد على نصف قوتها العاملة.