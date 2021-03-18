اليمن.. 21 ألف انتهاك حوثي في أمانة العاصمة خلال عام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قال تقرير حقوقي إن ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً في أمانة العاصمة، خلال العام الماضي.

وشملت انتهاكات الميليشيات التي رصدها التقرير، إضافة إلى القتل والتعذيب حتى الموت، الإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير القسري والاعتداء على الاطفال والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات وتطييف التعليم.

وقال وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف، خلال الفعالية التي أقيمت أمس، بمأرب لاشهار التقرير: «إن ميليشيات الحوثي عصابة منفلتة لا تقيم وزناً لحرمة حق إنساني أو اعتبار قانوني»، مشيراً إلى أنها ترتكب جرائمها بحق الشعب اليمني متخففة من أي تبعات. وأكد أن السبيل الوحيد لإيقاف جرائمها هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن الميليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم باتفاق، وأن الحل سيأتي على أيدي الجيش والمقاومة الشعبية.

من جهته، أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري أن جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق أبناء الأمانة تتزايد باستمرار وتزداد قسوة، مشيراً إلى أن أخطر جرائم وانتهاكات الميليشيات تتمثل بالتعذيب حتى الموت والقتل خارج القانون والتسبب بالإعاقات الدائمة واختطاف، وإخفاء النساء وتعذيبهن والاعتداء عليهن في السجون.