وزير الاستثمار السوداني لـ«الاتحاد»: نعول على الاستثمارات العربية في ظل الإصلاح الاقتصادي

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قال الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، إن قانون الاستثمار الجديد سيرى النور قريباً. وأوضح الوزير السوداني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القانون الجديد الآن أمام الجهات القانونية في السودان لإقراره وبدء العمل به قريباً.

وأضاف أنه قد روعي في القانون الجديد حل جميع مشاكل الاستثمار، حتى يكون جاذباً للمستثمرين، وأشار إلى أن الحكومة السودانية تعمل من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين في السودان.

وقال وزير الاستثمار السوداني، إن الحكومة تعول على الاستثمارات العربية كثيراً، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.