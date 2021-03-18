محمد الفلاح - البيت الأبيض: روسيا ستتحمل مسؤولية أفعالها

الخميس 18 مارس 2021

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن نتائج تقييم استخباراتي حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الإدارة الأمريكية الحالية ستتخذ نهجًا مختلفًا مع روسيا وستكون واضحة بشأن ما يقلقنا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تجري مراجعة لعلاقاتها مع موسكو في عدة ملفات.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية الروسية، استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، حيث سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

والجمعة الماضية، نددت عشرات الدول في الأمم المتحدة، بروسيا على خلفية سجن المعارض أليكسي نافالني و"الاعتقالات التعسفية" العديدة بحق مناصريه.

وفي بيان مشترك غير مسبوق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نبهت 45 دولة إلى خطر "تراجع وضع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية" في روسيا، "والذي تجلى بالتوقيف غير القانوني واعتقال وسجن أليكسي نافالني".

ودعت هذه الدول إلى "الإفراج فورا ودون شروط" عن نافالني وجميع الأشخاص "الموقوفين تعسفيا أو بصورة غير قانونية".