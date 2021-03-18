عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية، الأربعاء، تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.



ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فإن "التدريب المشترك يجري في إطار استمرار التدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة".

وأوضح أن "التدريبات تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

وتم التدريب باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية ( USS SOMERSET- LPD 25 ) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي / جوي / تحت السطح / إلكتروني) بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.