شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف المحققة خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استعرضت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى عدد من الأرقام الهامة الخاصة بمبادرة حياة كريمة خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وفيما يلى نستعرض عددا من الأرقام الهامة الخاصة بالمبادرة: