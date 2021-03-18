شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف المحققة خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استعرضت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى عدد من الأرقام الهامة الخاصة بمبادرة حياة كريمة خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة.
وفيما يلى نستعرض عددا من الأرقام الهامة الخاصة بالمبادرة:
- المرحلة الأولى ضمت 143 قرية فى 11 محافظة.
- شارك فى تنفيذ المرحلة الأولى 23 جمعية أهلية، عرضت الوزيرة مساهمتها خلال الاجتماع.
- معدلات التنفيذ المُحققة بلغت 96% بالقرى التى تم استهدافها بالمرحلة الأولى.
- عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 67.647 مواطنا.
- انتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التى تم تسييرها حتى الآن.