شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: قانون النقابة يفرض غرامة جنيه على الصحفيين المتخلفين عن الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه خاطب مجلس الدولة بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى، والقضاء الإدارى أصدر حكما بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولذلك أرسلنا طلب لمجلس الوزراء لإقامة سرادق فى الشارع لإجراء انتخابات الصحفيين، وتلقينا ردا من الحكومة والداخلية والصحة برفض عقد الانتخابات فى سرادق بالشارع أمام النقابة.

وأضاف الكاتب الصحفى ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية صدي البلد، أن مجلس النقابة الصحفيين تواصل مع أكثر من 10 فقهاء قانونين لحل أزمة الانتخابات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية أكدوا بالإجماع على تأجيل الانتخابات أسبوعين، وعقدها خارج مقر النقابة، مشيرًا إلى أن قانون نقابة الصحفيين به مشكلات، منها أن الزميل الذى لا يحضر الانتخابات يدفع جنيه واحد غرامة.

وتابع: "يجب علينا الحفاظ على صحة زملائنا الصحفيين، والفيصل بين نقابة الصحفيين وأى صحفى معترض على التأجيل هو القضاء المصرى"، موضحًا أن

"هناك لجنة مشكلة برئاسة الزميل خالد ميري تبحث في وسط القاهرة عن مكان لعقد الانتخابات، حتى الآن حددنا موقعين يمكن إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بهما، وهذه الأماكن ستكون مفتوحة ومناسبة لعقد الجمعية العمومية".

واستطرد قائلا: "سنوفر كل الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات نقابة الصحفيين وفرق تطهير قبل بدء عمومية الصحفيين"، مضيفًا: "الحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين أهم من تواجدى لمنصب النقيب، وإذا تجمع الصحفيين فى ظل هذه الأزمة الصحية سيمثل خطرا داهم على صحتهم"، مشيرًا إلى أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى رأى الجمعية العمومية لكى يتم تعديله، ويعرض بعد ذلك على مجلس النواب.