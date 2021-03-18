شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": 40% من التعداد السكانى "أطفال".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، ترحيب ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة بمشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووجهت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب ورئيسها للدعم المستمر للمجلس القومي، ونهنئ أنفسنا بالمشروع لاسيما ما تضمنه من اختصاصات، موجهاً الشكر لنصوص صندوق رعاية الطفولة والأمومة والذي من شأنه إعطاء مرونة في قضية دعم الأطفال وبما يتفق مع استراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن مشروع القانون يأتي تفعيلًا للمادة الدستورية (214) وتأكيدا علي أهمية المجلس القومي للأمومة والطفولة، لاسيما وأن 40 % تعداد سكان مصر من الأطفال، وفق التقارير الحكومية التى تم استعراضها داخل اللجنة، وبالتالي فهي قضية تستحوذ علي أهمية خاصة.

ووفقا للمادة الأولى من مشروع القانون "ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمي المجلس القومي للطفولة والأمومة، يشار إليه في هذا القانون بـ(المجلس)، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كافة المجالات، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.