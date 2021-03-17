شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: روسيا ستتحمل مسؤولية تدخلها في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن روسيا ستتحمل المسؤولية عن أفعالها بعد أن عزز تقرير للمخابرات الأمريكية مزاعم قائمة منذ فترة طويلة بأن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة الرئيس جو باين تعتمد نهجا إزاء العلاقات مع روسيا يختلف عن الذي كان يتبعه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وأضافت للصحفيين "الروس بالتأكيد سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم".