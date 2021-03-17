انهيار حوثي بتعز ومأرب.. ضربات نوعية للجيش اليمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسعت قوات الجيش اليمني من عملياتها النوعية في محافظتي تعز ومأرب، وذلك عبر ضربات ضاعفت انهيارات مليشيا الحوثي في جبهات القتال.

وسيطرت قوات الجيش اليمني في تعز (جنوب) على مناطق جديدة في عملية عسكرية خاطفة إلى الجهة الجنوبية الشرقية من المحافظة، وذلك تزامنا مع خوض معارك طاحنة في محاورة عدة غربي وشرقي ذات المحافظة.

وقال مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش حررت مواقع ومرتفعات مهمة، في جبهات الأحكوم والمفاليس في مديرية حيفان على حدود محافظة تعز ومع محافظة لحج الجنوبية.

وبحسب المصدر فقد سيطرت قوات الجيش اليمني على تلال الخزان والخضر والدبعي والقواعدة وجاشع والقببه والمشجح وعقبة المشقب في مديرية حيفان جنوبي شرق المحافظة.

وفي جبهة أخرى من ذات المحافظة، أحرز الجيش اليمني اختراقا مهما في جبهة "الشقب" بتحرير تلال "الصالحين" وصولا إلى "حبور" في الجهة الشرقية من مدينة تعز، وسط استمرار المعارك وانهيارات مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وحسب المصدر فقد نجحت قوات الجيش اليمني من إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، وذلك في عمليات أخرى في جبهة قدس في مديرية المواسط والتي شهدت أيضا معارك شرسة.

ويأتي توسع هجمات الجيش اليمني على مواقع المليشيات الحوثية شرق مدينة تعز وفي الريف الجنوب الشرقي للمحافظة، غداة هجوم خاطف على جبهات الريف الغربي، انتهى بالسيطرة على مرتفعات جبلية تشرف على خط إمداد الحوثيين بين مدينتي تعز والبرح.

وأربكت العمليات العسكرية دفاعات مليشيات الحوثي، وسرعت في انهيارها القتالي وذلك عقب توسع العمليات شرقا وغربا وجنوبا فيما يترقب سكان تعز كسر الحصار بشكل نهائي لطي نحو 6 أعوام من خناق الحياة التي فرضها الانقلابيون.

في مأرب، محور أعنف المعارك منذ أكثر من شهر، أعلن الجيش اليمني عن مقتل 60 من عناصر المليشيات الحوثية في هجوم فاشل تصدت له قوات الجيش والقبائل في المحافظة النفطية.

وذكر بيان للجيش اليمني، أن مجاميع من مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على مواقع عسكرية في جبهة هيلان غربي المحافظة لكن قوات الجيش ورجال القبائل تصدوا للهجوم ليسقط نحو 60 من عناصر المليشيا قتلى وعشرات الجرحى.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية في محور جبهة هيلان.

وحسب البيان فقد واصلت مقاتلات التحالف تدمير تعزيزان مليشيات الحوثي عبر عدّة غارات دكت آليات ودوريات غرب سلسلة جبال "هيلان" غربي مأرب.

وكبّدت الضربات لمدفعية الجيش اليمني وغارات مقاتلات التحالف العربي مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقا للبيان.

وكثفت القوات المشتركة والجيش اليمني ورجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي من العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي في الجوف ومأرب والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة، عقب تصعيدها العسكري ورفض كافة جهود السلام الدولية.