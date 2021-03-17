هاريس تؤكد وقوفها مع الجالية الأمريكية الآسيوية بعد إطلاق النار في أتلانتا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي حوادث إطلاق النار التي وقعت في أتلانتا بأنها تذكير مأساوي بأنه من المهم التحدث عن العنف، معربة عن تضامنها مع الأمريكيين الآسيويين.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المشتبه به في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، زعم أنه كان يعاني من مشاكل في الإدمان الجنسي وأن إطلاق النار لم يكن له دافع عنصري.

وقالت هاريس للصحفيين قبل لقاء مع رئيس الوزراء الايرلندي ميشال مارتن: "لسنا متأكدين بعد من الدافع. لكنني أريد أن أقول لمجتمعنا الآسيوي الأمريكي إننا نقف معكم ونفهم كيف أدى هذا الحادث إلى حالة من الخوف والصدمة والغضب بين الجميع"، مشيرة إلى أن "هناك مستوى متزايدا لجرائم الكراهية ضد المجتمع الآسيوي".